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Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Василий Мичурин

"За плечами большой достойный жизненный путь – воина-фронтовика, гражданина, патриота, семьянина. Пройдя через неимоверные испытания, вы смогли сохранить в себе лучшие человеческие качества – жизнелюбие, доброту, отзывчивость, справедливость, честность и порядочность, – говорится в поздравлении. – Вы человек-легенда, а ваша жизнь – пример для нас и будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли".

Глава государства поблагодарил ветерана за все, что он сделал для защиты, сохранения и развития Отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Василию Мичурину здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

Фото: архив БЕЛТА
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