Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщили sb.by в пресс-службе Главы белорусского государства.
Фото: архив БЕЛТА
"На родине и далеко за ее пределами вас по праву считают опытным и авторитетным руководителем государства, чьи усилия и политическая воля обеспечили устойчивое развитие Таджикистана, рост его влияния на международной арене", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит личный вклад Эмомали Рахмона в укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном. "Убежден, что совместными стараниями мы сумеем углубить традиционно дружественные белорусско-таджикские отношения в целях дальнейшего повышения качества жизни наших граждан", – подчеркнул белорусский лидер.
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Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
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