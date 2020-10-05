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Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщили sb.by в пресс-службе Главы белорусского государства.

Фото: архив БЕЛТА

"На родине и далеко за ее пределами вас по праву считают опытным и авторитетным руководителем государства, чьи усилия и политическая воля обеспечили устойчивое развитие Таджикистана, рост его влияния на международной арене", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит личный вклад Эмомали Рахмона в укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном. "Убежден, что совместными стараниями мы сумеем углубить традиционно дружественные белорусско-таджикские отношения в целях дальнейшего повышения качества жизни наших граждан", – подчеркнул белорусский лидер.
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