Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии

Фрагмент выступления белорусок в групповых упражнениях. Фото: FIG
"Дорогие друзья! На чемпионате мира в Японии всей командой вы открыли новую яркую страницу в летописи белорусской художественной гимнастики", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что завоеванные белорусскими спортсменками семь медалей в индивидуальных и групповых упражнениях – это, безусловно, успех и результат ежедневного напряженного и кропотливого труда.
"Я поздравляю всех, кто способствовал этому настоящему триумфу, кто сделал все возможное, а порой и невозможное, чтобы белорусские грации взошли на мировой пьедестал. Спасибо за блестящее выступление! Вами гордится Беларусь!" – подчеркнул Глава государства.
Сборная Беларуси по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии показала лучший результат в истории