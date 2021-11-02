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Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную сборную по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Фрагмент выступления белорусок в групповых упражнениях. Фото: FIG

"Дорогие друзья! На чемпионате мира в Японии всей командой вы открыли новую яркую страницу в летописи белорусской художественной гимнастики", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что завоеванные белорусскими спортсменками семь медалей в индивидуальных и групповых упражнениях – это, безусловно, успех и результат ежедневного напряженного и кропотливого труда.

"Я поздравляю всех, кто способствовал этому настоящему триумфу, кто сделал все возможное, а порой и невозможное, чтобы белорусские грации взошли на мировой пьедестал. Спасибо за блестящее выступление! Вами гордится Беларусь!" – подчеркнул Глава государства.
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