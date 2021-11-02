Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на чемпионате мира в Японии

Фрагмент выступления белорусок в групповых упражнениях. Фото:

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– говорится в поздравлении.Александр Лукашенко отметил, что завоеванные белорусскими спортсменками семь медалей в индивидуальных и групповых упражнениях – это, безусловно, успех и результат ежедневного напряженного и кропотливого труда.– подчеркнул Глава государства.