Лукашенко потребовал жестко пресекать факты наживы на здоровье людей

Такое поручение Президент дал сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации после того, как Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов привел ряд конкретных фактов завышения стоимости тех или иных услуг.
Фото: БЕЛТА
Например, были случаи, когда стоимость кислорода в зависимости от области возрастает в 2–5 раз.
– В Гродненской области 12 медучреждений работали через ипэшника, который ничего не делал. У него не было ни транспорта, ни специалистов. Просто положил 500 тысяч в карман. Такие факты сейчас выявляются. Возбуждены уголовные дела и по другим областям, – отметил глава КГК.
Реакция Александра Лукашенко была незамедлительной:
– Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тысяч или миллион рублей, так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы. Потому что если мерзавцы уже наживаются на здоровье людей, когда напряжено все до предела… Весь мир на дыбы встал. Мы немалые деньги тратим на это. Достаньте их, и притом оперативно. Как раз вместе с милицией, вместо того чтобы гонять людей за маски (это с завтрашнего дня будет прекращено). У милиции освободятся люди. И достаньте их каждого. А потом мы дойдем до губернаторов и конкретных людей, которые там должны это все контролировать.