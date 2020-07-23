Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание ответственных лиц, включая Администрацию Президента, на необходимость уделять более пристальное внимание работе на информационном поле: "Конечно, меня удивляет в последнее время работа Администрации Президента, пресс-секретаря, да, думаю, и Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. – Прим. БЕЛТА) могла бы на это пристальнее посмотреть".

При этом речь идет не только об интернете, но и о традиционных СМИ, например, газетах. "Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях – работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям".

Президент потребовал от ответственных лиц выполнять свои обязанности, а не ждать тех или иных специальных указаний. "Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете – скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься", – сказал белорусский лидер.

"Да и в Правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", – заметил Глава государства.

Он обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период: "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".

"Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – добавил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

