Лукашенко потребовал не расширять в дальнейшем свободные экономические зоны





Глава государства отметил:



– Высокие технологии привезли? Пожалуйста, мы вам предоставим ту же льготу, что в свободной зоне. Но не надо нам расширять эти зоны и ставить в неравные условия предприятия. Чтобы наши люди не обижались, которые работают не в свободной зоне.



По мнению Александра Лукашенко, не так много у нас инвесторов, которым надо предоставить льготы или помочь по сырью и так далее:



– Мы можем в индивидуальном, частном порядке это сделать. Губернаторам предоставить право довести, как раньше было, задание, чтобы они инвестициями занимались, и они внесут предложения, в Правительстве рассмотрим, утвердим.



Глава государства ориентирует управленцев использовать опыт индустриального парка «Великий камень»:



– Где пятый или шестой уже уклад (технологический. – Прим. ред.). Самые новейшие технологии. Пожалуйста – белорусско-китайский парк, со всего мира идите. Там самые выгодные условия. Лучше не бывает.





Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас настало время получения отдачи от производств, создание которых в свое время стимулировало государство:



– Мы прошли этот этап, когда надо было что-то создавать. Поддерживали и так далее. Сейчас главное – деньги, прибыль. Только прибыльные предприятия с выгодой для нас.





