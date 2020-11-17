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Лукашенко потребовал навести порядок в столице: Минск в кладбище превращать нельзя!

Президент сегодня на совещании во Дворце Независимости высказался по некоторым злободневным вопросам внутренней политики. В частности, Александр Лукашенко обозначил, что ежедневно получает большой массив информации: 
 

– Я просто хочу вам процитировать из обзора. Кому надо, тот поймет. Вот их высказывания на злобу: "Поведение силовиков (это часть цитаты) показывает рост страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа". Это один из священников пишет. Второй вторит ему: "Не пойму, зачем это глумление над портретами погибших, над цветами в их память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл?"
 
В связи с этим Глава государства напомнил об этапах реализации сценария по свержению власти в стране. После неудачи «революционного» блицкрига 9 августа представители оппозиции, ведомые кураторами из-за рубежа, предложили пересчитать голоса. Когда власть дала на это согласие, они заявили, что данное требование уже не актуально, и стали требовать  проведения повторных выборов с одновременной организацией протестных маршей с привлечением женщин,  пенсионеров, студентов, ветеранов военных действий. Получив сигнал со стороны власти о готовности  провести повторные выборы, оппозиция выдвинула новое требование – добровольная сдача власти (читай, сдача страны). 
 
–И их действия практические, в основном в Минске, – жесткая радикализация, призыв к забастовкам, призыв немедленно забирать вклады в банках, – рассказал Александр Лукашенко.
 
В результате протестная деятельность стала перетекать на дворовые территории:
 
– Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут. Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Во дворах у них тоже ничего не получится. 
 
И вот что настораживает, подчеркивает Президент:
 
– Зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?
 

Он обратил внимание, что это попытка оказать психологическое воздействие на население: 
 
– Человек, проходя мимо кладбища в чудесном, прекрасном Минске, какое у него будет психологическое настроение, еще на фоне паники от пандемии… Но что самое опасное – начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся – уже стали! – местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит – их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как результат – то, что произошло на одной из спортивных площадок, – констатировал Президент.
 
Он пояснил, что лично давал команду построить там спортивную площадку для детей:
 
–  Они (протестующие. – Прим. ред.) ее превратили в кладбище. Все это видели, и они постились, постоянно показывая это все. К чему это привело, вы видите.
 

Александр Лукашенко уверен, что такие пункты противостояния в последующем при продолжении радикализации могут стать местом начала гражданской войны:
 
– Это главная цель – если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Сто лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы, и сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот «санитарный кордон». Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу.
 
Президент обратил внимание на то, как в действительности городские службы поступили со стихийным мемориалом в Минске.
 
– Игорь Петрович (Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. – Прим. ред.), возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. 
 

Он подчеркнул:
 
–  Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть, – на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял, – "рабы". Они их рабами назвали. Им это не надо. Им надо показать, что это – варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду – отвечай.
 
В связи с этим Александр Лукашенко высказался предельно четко: 
 
– Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет.
 
Глава государства рассказал, что накануне поручил председателю Мингорисполкома и Наталье Кочановой как уполномоченному Президента по городу Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. 
 
– Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске.
 

Поручение Премьер-министру Роману Головченко и Главе Администрации Президента Игорю Сергеенко – сориентировать все регионы страны также на наведение порядка:
 
– Мы входим в зиму, зима будет непростой. Не зря я здесь бегал по полям и призывал всех, что нам надо достаточно заготовить продовольствия. Вчера мне доложили: стабилизационные фонды на всю страну по всем продуктам питания заготовлены. В достаточном количестве, даже в избытке. Совместно с органами правопорядка наведете порядок и поддерживайте его в обществе. Чтобы не было этого противостояния дальше: одни цепляют, другие срывают, потом мордобой, потом смерть. Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать.
 
Александр Лукашенко обратил внимание и на важность поддержания дисциплины:
 
– Справимся с этими вопросами, к нам никто не будет иметь претензий. Но прежде всего наш народ не будет иметь претензий. А то, что нас подавляющее большинство, и то, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы. Этого быть не должно. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, превращается в фатальную болезнь, – резюмировал Глава государства. 

Фото: БЕЛТА
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