Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Он обратился к западным партнерам, которые развернули информационную атаку против нашей страны и вводят различные меры ограничения:
– Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить.
Президент сделал такой вывод:
– Всему миру понятно, что против нас развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Я хочу, чтобы вы слышали и понимали: Беларусь – небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие, необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет – это очередная война, мировая война. Предыдущая, кстати, тоже начиналась отсюда.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
968
Лукашенко потребовал компенсировать расходы Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter