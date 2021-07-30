Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки заявил, что та ситуация, которую пришлось исправлять в течение последнего года, во многом результат недоработок конкретных чиновников на местах и в центре.
– Как показывает анализ обращений в Администрацию Президента, хронические раздражители для людей присутствуют в каждом регионе, – подчеркнул Глава государства.
Он рассказал, что в Брестской области граждане из года в год пишут о низком качестве воды, отсутствии в сельских населенных пунктах нужных инженерных сетей. На Витебщине особую остроту вызывает вопрос заработной платы. В Могилевской области постоянные жалобы на отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры в сельской местности и частном секторе городов. В Минске люди возмущены сложившейся практикой сдачи домов с существенными недоделками.
– Как будто график важнее, чем люди, – возмутился Александр Лукашенко.
По его словам, самое пристальное внимание следует уделить предупреждению происшествий и соблюдению техники безопасности на производстве:
– Сколько людей гибнет там, войны никакой не надо!
Президент подчеркнул, что сегодня любым инцидентам – от катастрофы военного самолета до аварии на водопроводе и перегрева трансформатора – сразу придается политический окрас.
– Я не буду дальше перечислять подобные проблемы. Скажу главное. Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее – предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой, – заявил Президент.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1509
Лукашенко потребовал быстро и адекватно реагировать на обращения граждан: «Народ должен чувствовать, что находится под нашей защитой»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter