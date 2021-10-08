Лукашенко: потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей

Президент заявил об этом на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Глава государства отметил:
– Хорошо знаю, что еще с советских времен у отечественных кооператоров есть выражение: существуют только две глобальные системы – солнечная система и потребкооперация. В этой шутке, как и во многих других, только часть шутки, все остальное – правда. О том, что такое Белкоопсоюз, действительно знает каждый белорус, даже из молодого столичного поколения, если он хотя бы раз в жизни выезжал за пределы кольцевой дороги.
Александр Лукашенко напомнил:
– Исторически на всем постсоветском пространстве только в Беларуси потребкооперация сохранена и участвует в формировании социальной инфраструктуры страны, занимая в ней уникальное место. Сложно назвать сферу, где бы вы не были представлены. Охватываете услугами треть населения, даете работу 70 тысячам пайщиков.
Глава государства обратил внимание на то, что за более чем вековую историю Белкоопсоюз пережил немало потрясений и преобразований. Александр Лукашенко остановился на страницах летописи, иллюстрирующих роль потребкооперации:
– Ваши военные подвиги, когда вы кормили и одевали партизан, и послевоенные подвиги, когда райпо, по сути, спасли сельчан, привозя скудные необходимые товары (сахар, масло, ткани) и меняя их на продукцию подворий (лук, яйца, ягоды, зерно), а также начали кормить сельских детей-школьников бесплатными завтраками, достойны того, чтобы мы вас поддерживали. Да, кардинально поменялись условия работы. Прежде всего финансово-экономические. Но потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей.
Президент заверил:
– Такие люди – честные, добросовестные, проверенные десятилетиями – нам нужны, и мы всегда будем их поддерживать. Вы сейчас, может быть, единственный успешный пример модного государственно-частного партнерства. Когда за этими словами стоят не болтовня и пустые прожекты с желанием побыстрее урвать прибыль (предпочтительно из бюджета), а результат и реальная работа, причем не в самых комфортных и тепличных условиях. Благодаря вам есть уверенность, что ни один человек даже в самой глухой деревеньке не останется без внимания. И вы ни в коем случае не должны потерять свои уровень и статус. Исходя из вашей же идеологии, направленной на благо человека, и должна выстраиваться вся бизнес-модель. Думаю, новый председатель правления, которого избрали сегодня, это понимает.
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