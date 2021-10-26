Лукашенко поставил жесткие и конкретные задачи по осенним полевым работам

Президент в первую очередь поинтересовался, как обстоят дела с сельхозработами. В этом плане он высказал ряд нареканий и поставил четкие задачи в сжатые и оптимальные сроки выполнить ряд работ. Александр Лукашенко в том числе отметил недостатки, которые наблюдал с борта вертолета по пути в Лиду.акцентировал внимание Глава государства. –Первое, на чем акцентировал внимание Президент, – это уборка кукурузы. Он отметил, что особенно после заморозков уже нет смысла убирать эту культуру на силос.– сказал Глава государства.Он предупредил вице-премьера Александра Субботина, отвечающего за сельское хозяйство:Глава государства обратил внимание и на разный уровень хозяйствования на земле в Минской и Гродненской областях:– сказал Президент.