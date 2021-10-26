Лукашенко поставил жесткие и конкретные задачи по осенним полевым работам

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в город Лида Гродненской области, пишет БЕЛТА.
Президент в первую очередь поинтересовался, как обстоят дела с сельхозработами. В этом плане он высказал ряд нареканий и поставил четкие задачи в сжатые и оптимальные сроки выполнить ряд работ. Александр Лукашенко в том числе отметил недостатки, которые наблюдал с борта вертолета по пути в Лиду.
"Мы застыли, мы успокоились. А весной сколько будет работы! Мы же не успеем! – акцентировал внимание Глава государства. – Это нетерпимо".
Первое, на чем акцентировал внимание Президент, – это уборка кукурузы. Он отметил, что особенно после заморозков уже нет смысла убирать эту культуру на силос.
"Сегодня надо оставшуюся кукурузу убирать на зерно. Но это же надо убирать. Не надо ждать, что до конца ноября будет стоять погода. Осталась одна неделя погожих дней. Все остальное – выпадет снег и не сможете убрать", – сказал Глава государства.
Он предупредил вице-премьера Александра Субботина, отвечающего за сельское хозяйство:
"Упаси господь хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно. Я знаю, что говорю: 11-й час – я не увидел (с вертолета. – Прим. БЕЛТА) ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ладно комбайн для уборки кукурузы, но я не увидел ни одного трактора, который бы пахал, под зябь поднимал почву".
Глава государства обратил внимание и на разный уровень хозяйствования на земле в Минской и Гродненской областях:
"Я не первый год Президент, я эту землю истоптал дай бог. Как только границу пересекли Минской и Гродненской областей – как в другое государство приехали".
"Задача: если в течение недели в крупных хозяйствах на вспашке зяби не будет два трактора, а в средненьком, малом – один трактор (прежде всего энергонасыщенный), работать не будет никто. Расслабились дальше некуда! – сказал Президент. – Где энергонасыщенные тракторы? Мы же тысячи энергонасыщенных тракторов поставили в этом и прошлом годах. Чем они сейчас занимаются?"
/Будет дополнено/.