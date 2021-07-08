Лукашенко поставил задачи новому управляющему делами Президента

, – подчеркнул Глава государства. –Александр Лукашенко настоятельно порекомендовал Валерию Иванову оперативно войти в курс дел:Но это, предупредил Президент, не значит, что дальше будет легко:Президент поблагодарил Валерия Иванова за согласие занять высокий и ответственный пост:При этом Глава государства попросил управляющего делами дойти до каждого предприятия, посмотреть на руководящий состав:И еще одно важное поручение. Глава государства попросил управляющего делами не упускать из виду систему потребительской кооперации, которую Валерий Иванов возглавлял до назначения на новую должность. Президент отметил:Отсюда задача:В числе компетенций Валерия Иванова остается и Брестская область, в которой он является уполномоченным Президента: