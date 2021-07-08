Лукашенко поставил задачи новому управляющему делами Президента

Назначая Валерия Иванова управляющим делами Президента, Александр Лукашенко отметил, что круг задач нового руководителя не будет ограничиваться лишь рамками УДП. Занимающий этот пост входит в число высших должностных лиц государства, следовательно, и масштаб функций здесь соответствующий.
– Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет, – подчеркнул Глава государства. – Они все ваши. Где бы ни ходили, ни передвигались, что бы вы ни делали. То ли в магазин пошли, увидели что-то так или не так. Так? Поблагодарили. Не так? Замечание сделали, спросили. Или же вы побывали на каком-то предприятии, начиная от гражданских до военных. Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, это не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица. Если по старому говоря, это члены Политбюро, для которых нет, еще раз подчеркиваю, каких-то сторонних вопросов.
Александр Лукашенко настоятельно порекомендовал Валерию Иванову оперативно войти в курс дел:
– Времени на раскачку нет. Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая, но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор исходя из вашего опыта. Вас жизнь побросала. Если откровенно говорить, это я все делал. Вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я этого не скрываю. Это было так. Я это очень ценю и никогда это не забуду.
Но это, предупредил Президент, не значит, что дальше будет легко:
– Все считают, что Управление делами Президента – это Дворец Независимости и загородная резиденция Президента. Нет. Служба безопасности обеспечит эту работу. Управление делами Президента – это огромная махина. В свое время самые тяжелые предприятия (допустим, «Белхудожпромыслы») я их спасал просто, поэтому под крыло взял. В национальных парках Беларуси был разбой полный. Мне пришлось их тоже взять под крыло, чтобы навести там порядок. Сегодня мы имеем неплохой результат. Но есть и недостатки, над которыми надо работать.
Президент поблагодарил Валерия Иванова за согласие занять высокий и ответственный пост:
– Ты поработал и в Парламенте, и на обычной работе. И внизу, и наверху. Всего хватило. Знаешь работу Администрации Президента и Управления делами. Поэтому этот опыт хочу, чтобы был востребован. Спасибо, что ты как солдат, как это всегда было, принял мое предложение. Поэтому времени нет. Сегодня (я попрошу Главу Администрации) тебя представят коллективу. А через буквально некоторое время, когда войдешь в курс дела, мы соберемся в Управлении делами Президента (основной состав, который вы приглашаете обычно на коллегии), и уже я послушаю вашу стратегию на перспективу.
При этом Глава государства попросил управляющего делами дойти до каждого предприятия, посмотреть на руководящий состав:
–От этого никуда не деться.
И еще одно важное поручение. Глава государства попросил управляющего делами не упускать из виду систему потребительской кооперации, которую Валерий Иванов возглавлял до назначения на новую должность. Президент отметил:
– Я как мог спасал потребкооперацию, позицию мою вы знаете. Насколько можно было ее спасать при той жестокой конкуренции и, скажу откровенно, наката со стороны государственной торговли, частной и так далее. Мы ее сохранили. Те функции, которыми сегодня занимается потребкооперация, ими никто не обладает и не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать. А нам надо их обслуживать. Это соль земли нашей. Мы сами с тобой были крестьянами и являемся по природе своей крестьянами, понимаем, что бросить людей в селах, деревнях, агрогородках, небольших поселках, да районных центрах – нельзя. Это фактически треть населения Беларуси, и мы будем делать все, чтобы их поддержать.
Отсюда задача:
– Под вашу персональную ответственность вместе с Администрацией Президента и Правительством подберите руководителя и внесите предложение. Поедем с вами в определенное время в потребкооперацию, я уже давно там не был, и поговорим о проблемах, назначив нового туда человека.
В числе компетенций Валерия Иванова остается и Брестская область, в которой он является уполномоченным Президента:
– Ты хорошо знаешь область, кадры знаешь, я не вижу необходимости рокировки какие-то делать. Да и работы управляющему делами там предостаточно. Поэтому я не думаю, что здесь надо что-то менять. По крайней мере, я не собираюсь этого делать.
Опубликовано:
1652
Лукашенко поставил задачи новому управляющему делами Президента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter