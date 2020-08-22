Лукашенко поставил военным задачу: ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию

- Cегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. Нас, гродненцев, где проходит международный фестиваль, который собирает разные народы и национальности. И я всегда гордился тем, что на нашем, в хорошем смысле, националистическом западе собирается весь мировой интернационал. Я был рад и счастлив этому.
Александр Лукашенко отметил, что на западной границе сегодня неспокойно:
- Бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки (я это знаю точно), вспоминает про «усходнiя крэсы», где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это – наша земля. Земля суверенной Беларуси. Где живут в мире, согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать!
Президент подчеркнул: тех, кто сегодня хотел бы оттяпать хотя бы клочок нашей земли, хватает.
- Особенно этой, «западной жемчужины» Беларуси. Войска со спецназом должны быть там, на границе (я же только что оттуда прибыл), а мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок.
Через границу, обратил внимание Александр Лукашенко, едут разные люди:
- В свое время мы приняли решение по безвизовому въезду в гродненский регион. Вы просили, чтобы любой иностранец мог без формальностей, без проверок приехать сюда. Познать красоты нашей страны и вложить свои деньги, если есть желание, в нашу область. И что мы видим? Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Зачинщики – не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти «альтернативщики» побежали. Их же никто не выгонял из Беларуси. Они сами. Меня просили, чтобы я их спас и вывез. Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели. Слушайте, неужели мы – слепые? Неужели мы не видим, что происходит. Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Перед кем бы министр обороны стоял на вытяжку и докладывал? Мы бы на этой площади не были бы хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы.
Александр Лукашенко попросил собравшихся никогда не отдавать свою страну и свою землю, которая принадлежат «не вам, не нам, а нашим детям»:
- Я за время своей работы проехал весь мир. Я видел разные народы, я видел много народов, которые прошли через цветную революцию. Они до сих пор корячатся и никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить. Притом современным образом, а желательно без танков и самолетов. Надо в мозги втравить людям гадости и без денег, без затрат повернуть их в свою сторону.
Глава государства еще раз напомнил: те, кто это все координирует, также сидят за рубежом.
- В соседних странах. И даже получают определенную поддержку от их властей. Именно их я хочу здесь, на последнем метре нашей земли, предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства. Это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство нашей страны и руководство членов ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим. Я благодарен тем главам государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен: мы справимся сами. И еще подумайте: нужна ли на внешних границах Евросоюза после Украины, Молдовы еще одна тяжелая гуманитарная точка, - заявил Президент.
В связи с этим Александр Лукашенко поручил Западному оперативному командованию взять на жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран-соседей НАТО:
- А государственному пограничному комитету усилить по всему периметру государственной границы охрану. Перебирать каждого человека, который движется сюда с неправомерными целями. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию. Не я должен мотаться по границе. В экономике сегодня огромное количество дел и проблем.