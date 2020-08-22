Лукашенко поставил военным задачу: ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию

Александр Лукашенко отметил, что на западной границе сегодня неспокойно:Президент подчеркнул: тех, кто сегодня хотел бы оттяпать хотя бы клочок нашей земли, хватает.Через границу, обратил внимание Александр Лукашенко, едут разные люди:Александр Лукашенко попросил собравшихся никогда не отдавать свою страну и свою землю, которая принадлежат «не вам, не нам, а нашим детям»:Глава государства еще раз напомнил: те, кто это все координирует, также сидят за рубежом.В связи с этим Александр Лукашенко поручил Западному оперативному командованию взять на жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран-соседей НАТО: