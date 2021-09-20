Лукашенко – послу Молдовы: вы всегда стремились душой и сердцем, чтобы молдаване и белорусы были рядом

Президент сегодня провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Беларуси Виктором Сорочаном по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране.







Принимая дипломата, Александр Лукашенко отметил:





– Такова посольская судьба, Виктор Васильевич. Всё когда-то у послов заканчивается: у кого год, у кого два, у кого три. Но вы были хорошим послом своей страны, должен откровенно это сказать. И очень надеюсь, что следующий посол хуже не будет. Вы не просто поддерживали дружеские отношения наших стран, что, вообще-то, входит в обязанности посла, если он хочет быть настоящим послом. Вы и в личном, и в государственном плане всегда стремились душой и сердцем, чтобы молдаване и белорусы были рядом.



По словам Александра Лукашенко, было сделано очень много для наших экономических потенциалов:







– И товарооборот приличный. Дай бог, чтобы с другими небольшими постсоветскими республиками был такой товарооборот, как с Молдовой. Но это основа. Вы должны знать, что мы будем всегда привержены тесной дружбе белорусов и молдаван.









