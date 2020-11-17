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  2. Лукашенко: после выборов Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов

Лукашенко: после выборов Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам внешней политики. Александр Лукашенко обратил внимание, что международная ситуация остается непростой, и дело не только в пандемии:




– Постоянно возникают новые вызовы и угрозы, связанные в том числе с экономической безопасностью. Мы вынуждены на них реагировать. Вновь полыхнуло на пространстве бывшего СССР. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами – Арменией и Азербайджаном – теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости.
 
По словам Президента, после того, как в этом регионе активно повела себя Россия, да и Турция тоже не была в стороне (просто в отдельных СМИ не очень это подается), забеспокоились на Западе – сопредседатели Минской группы (кроме России туда входят Франция и США):

– Они готовы рассматривать что-то, как будет потом, и почему там одни миротворцы России, а нет нас. Владимир Макей (министр иностранных дел Беларуси. – Прим. ред.) вам может доложить, что это значит на нашем языке. Поэтому смею заметить, что там до настоящего мира, чтобы дать покой людям после войны, обосноваться на землях, с которых они ушли, еще далеко.   
 

По словам Президента, до сих пор не прекратились войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где у нас свои экономические интересы. Вызывают беспокойство протестные настроения в нашем европейском доме, которые усиливаются на фоне ограничительных мер в борьбе с коронавирусом и террористических атак исламистов. Впрочем, дело не в исламистах, добавил Глава государства:
 
– Франция, Германия, другие страны – вы же позвали этих исламистов к себе, вы же открыли границы и их позвали. Рабочей силы не хватало, понятно. Чего вы теперь кричите гвалтом. Вы их позвали, вы знали их культуру, их единство, веру в ислам. Ну так уважайте их, если позвали. Дело же не в исламистах, а в тех руководителях, которые сегодня управляют этими цивилизованными государствами в Европе.  
 
Да и прошедшие в США президентские выборы пока не прояснили будущую политику Вашингтона. Однако самое важное для нас сейчас – это обстановка вокруг Беларуси, сказал Александр Лукашенко:
 
– После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Мы можем превратиться в театр военных действий. Начнется война – не наша война, и там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна практически уже сегодня стала объектом неприкрытой агрессии. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами.







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Фото: БЕЛТА
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