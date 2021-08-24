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  2. Лукашенко после Республиканского педсовета присоединился к уборке бахчевых на своем подворье

Лукашенко после Республиканского педсовета присоединился к уборке бахчевых на своем подворье

После участия в пленарном заседании Республиканского педагогического совета Президент Беларуси Александр Лукашенко присоединился к уборочной на своем подворье, сообщает БЕЛТА.



Сегодня завершили уборку бахчевых. Эту работу начали еще накануне по распоряжению Александра Лукашенко.

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Как сообщалось БЕЛТА, в этом году на президентском подворье высаживали пять сортов арбузов: Топ Ган, Романза, Мирсини, Бедуин и Белорусский ранний.



Традиционно, согласно распоряжению Президента, урожай идет на угощение - в детские дома и пожилым людям.








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