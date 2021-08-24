Лукашенко после Республиканского педсовета присоединился к уборке бахчевых на своем подворье

После участия в пленарном заседании Республиканского педагогического совета Президент Беларуси Александр Лукашенко присоединился к уборочной на своем подворье, сообщает БЕЛТА.
Сегодня завершили уборку бахчевых. Эту работу начали еще накануне по распоряжению Александра Лукашенко.
Как сообщалось БЕЛТА, в этом году на президентском подворье высаживали пять сортов арбузов: Топ Ган, Романза, Мирсини, Бедуин и Белорусский ранний.
Традиционно, согласно распоряжению Президента, урожай идет на угощение - в детские дома и пожилым людям.