Лукашенко посетил торговый дом «Валерьяново» в Минском районе

В целях наведения порядка на участках с незавершенными объектами и во исполнение Указа Президента «О не завершенных строительством объектах» участок в 2017 году попал в коммунальную собственность Минского района. Позже был разработан концептуальный проект, который предусматривал строительство торгового комплекса с административными, офисными и складскими помещениями. Строительство завершили в августе прошлого года.
Общая площадь торгового комплекса составляет 19,8 тысяч квадратных метров, в том числе торговая – 13 тысяч «квадратов».
7 ноября 2020 года на первом этаже комплекса открыли универсальный продовольственный рынок на 140 мест. Для белорусских производителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и физлиц созданы комфортные условия по организации круглогодичной продажи всех видов сельхозпродукции. Желающим торговать только по выходным без заключения долговременных договоров аренды предоставляют передвижные мобильные стеллажи-витрины. Также с 1 мая этого года на территории стоянки работает сезонная площадка по продаже продукции непосредственно с автотранспорта производителей.
Ожидается, что этим летом на втором этаже торгового дома откроется фуд-корт на 270 посадочных мест и детская игровая зона. До конца года на 3-м и 4-м этажах планируется также открыть комплекс бытового обслуживания населения, крупный детский центр, брендовые магазины.
Фото: БЕЛТА
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