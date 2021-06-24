Глава государства посетил транспортно-логистический центр в Свислочском районе, ознакомился с его инфраструктурой и перспективами развития.
Логистический центр принадлежит компании "Кроноспан ОСБ", которая в нашей стране занимается деревообработкой. Свою продукцию поставляет как на внутренний, так и на внешний рынки. Но, считает Глава государства, отработанную древесину (полуфабрикат) компания могла бы использовать и сама. Например, производить мебель. Для этого ей надо построить фабрику:
– Чем больше будет добавленная стоимость в Беларуси, тем больше мы будем поддерживать вас.
Александр Лукашенко обещал "Кроноспану" поддержку в строительстве мебельной фабрики:
– Выбирай место, скажи губернатору, хочешь – помощнику (помощнику Президента – инспектору по Гродненской области Юрию Караеву. – Прим. ред.), они доложат, в каком месте ты будешь делать фабрику. Беру под контроль, и поможем тебе во всем. Оборудование сам закупишь, а сырья у тебя хватает, – сказал Александр Лукашенко одному из руководителей предприятия.
Президент обещал поддержать и другие инвестиционные проекты "Кроноспана".
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко посетил новый объект "Кроноспан" в Гродненской области
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