Лукашенко посетил Минскую областную клиническую больницу, побывал в красной зоне

Сегодня после посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Глава государства приехал в Минскую областную клиническую больницу. Здесь Президенту доложили об организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Как рассказал главный врач клиники Александр Линкевич, для больных коронавирусом в больнице выделено 220 коек, развернуто 8 инфекционных отделений.
Александр Лукашенко подробно интересовался, хватает ли реанимационных коек, кислорода, аппаратов ИВЛ для лечения ковид-больных. По словам главного врача, из 36 имеющихся в наличии аппаратов ИВЛ задействовано менее половины.
– У нас достаточно серьезное диагностическое оборудование. Мы выполняем весь спектр лабораторных исследований, – добавил Александр Линкевич.
Было отмечено, что в клинике есть дефицит площадей, поэтому часть отделений для взрослых находится в детской областной больнице. Решить проблему может строительство нового корпуса. Александр Лукашенко не против, но подчеркивает, что в этом вопросе надо исходить из практической необходимости, чтобы не получилось так, что коечный фонд будет недозагружен:
– У врачей есть такая «болезнь», чтобы побольше (коек. – Прим. ред.) посвободнее. Поэтому, когда разговор идет о новом корпусе (вы же там хотите построить более десятка операционных), у меня сразу вопрос: а можем ли мы обойтись меньшим количеством? Не потому, что дорого и прочее. Конечно, если надо десять, должно быть десять. Но если можно обойтись пятью, значит, тогда надо обходиться пятью.
В областной больнице Александр Лукашенко также посетил красную зону, где находятся на лечении пациенты с COVID-19. По данным на 19 октября, в инфекционных отделениях клиники 203 пациента, из них 21 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 11 пациентов.
Фото: БЕЛТА