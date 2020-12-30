Лукашенко посещает отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома

Глава государства сегодня посещает отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома. Президент вручит государственные награды военнослужащим, а также ознакомится с бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования и материально-технической базой подразделения.
Первый в республике отряд милиции особого назначения – минский ОМОН – был организован 22 ноября 1988 года. Позже подобные подразделения были сформированы во всех областных центрах страны. ОМОН оправдал себя быстро. В тех условиях дать отпор оргпреступности могли именно такие натренированные бойцы. С 1996 года личный состав отряда передан в подчинение ГУВД Мингорисполкома.
Основными задачами отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома являются:
- обеспечение силовой поддержки спецопераций по задержанию лиц, совершивших или подозреваемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений;
- обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, возникновении чрезвычайных ситуаций криминогенного, природного и техногенного характера;
- пресечение групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков;
- участие в контртеррористических операциях, ликвидации чрезвычайных происшествий, связанных с захватом заложников, транспортных средств, зданий, сооружений.
На протяжении 2019–2020 годов в совместных с правоохранительными органами операциях задержано 909 лиц, совершивших преступления, 1263 находившихся в розыске. Отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома ежедневно несет службу на наиболее криминогенных маршрутах города, а также обеспечивает правопорядок на объектах железнодорожного, воздушного транспорта и в местах с массовым пребыванием граждан. Сотрудники отряда также задействовались в обеспечении правопорядка при проведении более 3600 спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, 540 профилактических комплексных отработок районов Минска со сложной оперативной обстановкой.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко посещает отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома
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