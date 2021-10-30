Лукашенко посещает молочно-товарный комплекс "Устенский"

В программе - посещение молочно-товарного комплекса "Устенский" РПУП "Устье" Национальной Академии наук. Президент заслушает доклад о состоянии и перспективах развития предприятия и выполнении его поручений, а кроме того ознакомится с организацией работы комплекса по разведению племенного красного датского скота и использования инновационного доильного оборудования.
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