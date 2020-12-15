Лукашенко посещает Могилевскую областную клиническую больницу

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилев посещает областную клиническую больницу, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства знакомится с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Как рассказал Александру Лукашенко главный врач больницы Анатолий Кулик, в учреждении работают около 1,5 тыс. сотрудников. Из 853 коек 350 выделены для больных коронавирусом. На сегодняшний день 108 коек свободны. "Последнюю неделю у нас остановка и уменьшение по заболеваемости", - сказал главврач.
"На сегодняшний день особенность в том, что южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область - в середине. Выше, чем южные области, потому что она не переболела в первую волну", - отметил Александр Лукашенко.
Сейчас на территории больницы идет масштабное строительство - возводится кардиохирургический корпус. Его планируется сдать в ноябре 2021 года.
Посещение Могилевской областной клинической больницы продолжает серию поездок Главы государства по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением ковидных пациентов.
Ранее Александр Лукашенко посетил 4-ю и 6-ю городские клинические больницы Минска, Витебский областной клинический роддом и Столбцовскую центральную районную больницу.
Фото: БЕЛТА
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