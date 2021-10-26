Лукашенко посещает Лидскую центральную районную больницу

Президент продолжает серию рабочих мероприятий, посвященных медицинской тематике и лечению людей в условиях пандемии. Сегодня Глава государства находится с рабочей поездкой в Гродненской области. Здесь Александр Лукашенко посетит Лидскую центральную районную больницу, где ознакомится с состоянием системы здравоохранения области в целом, а также с порядком оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных отделениях. Президенту доложат о текущей эпидемиологической ситуации и об организации доступности всех видов медицинской помощи в области.
Организации здравоохранения Гродненской области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего в области 325 ИВЛ, из них для лечения пациентов с COVID-19 выделено 170 единиц, но занято меньше половины. К работе в организациях здравоохранения привлечены студенты Гродненского медуниверситета и учащиеся Гродненского и Слонимского медицинских колледжей.
Что касается Лидской райбольницы, она в полной мере обеспечена рентгенодиагностическим оборудованием, необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.
Фото: БЕЛТА
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