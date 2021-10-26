SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко посещает Лидскую центральную районную больницу

Лукашенко посещает Лидскую центральную районную больницу

Президент продолжает серию рабочих мероприятий, посвященных медицинской тематике и лечению людей в условиях пандемии. Сегодня Глава государства находится с рабочей поездкой в Гродненской области. Здесь Александр Лукашенко посетит Лидскую центральную районную больницу, где ознакомится с состоянием системы здравоохранения области в целом, а также с порядком оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных отделениях. Президенту доложат о текущей эпидемиологической ситуации и об организации доступности всех видов медицинской помощи в области.


Организации здравоохранения Гродненской области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего в области 325 ИВЛ, из них для лечения пациентов с COVID-19 выделено 170 единиц, но занято меньше половины. К работе в организациях здравоохранения привлечены студенты Гродненского медуниверситета и учащиеся Гродненского и Слонимского медицинских колледжей.

Что касается Лидской райбольницы, она в полной мере обеспечена рентгенодиагностическим оборудованием, необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Фото: БЕЛТА
Лукашенко поставил жесткие и конкретные задачи по осенним полевым работам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы