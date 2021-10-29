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Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда"

Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Добруш. В программе – посещение бумажной фабрики "Герой труда". Президенту доложат о выполнении его поручений по модернизации целлюлозно-бумажной отрасли, о работе концерна "Беллесбумпром" в целом, а также о реализации инвестиционного проекта по техническому переоснащению фабрики с организацией производства мелованных и немелованных видов картона. Александр Лукашенко ознакомится с производством и принципами работы основного технологического оборудования по производству картона, а кроме того, посетит несколько участков предприятия.


Акт ввода в эксплуатацию мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" подписан 1 июня этого года. 

На первоначальном этапе был освоен выпуск немелованного картона, во  второй половине июля получен и мелованный картон. С июня по сентябрь всего произведено почти 9 тысяч тонн картона. 

В настоящее время специалисты фабрики завершают отладку технологических режимов с целью поэтапного достижения качественных показателей картона и выхода на проектные мощности в 2022 году. Ведется тестирование рынков сбыта и отрабатывается стратегия продаж. 

Освоение производства мелованных видов картона позволит сократить импорт данной продукции и обеспечить в полной мере потребности пищевой, легкой, медицинской и полиграфической промышленности Республики Беларусь. 

Основными потребителями данного вида продукции как на рынке Республики Беларусь, так и за ее пределами являются: 

– изготовители упаковки для продуктов пищевой промышленности (коробки для конфет, печенья, чая и т.п.), в том числе для жидких пищевых продуктов типа «Тетра-Пак» и «Тетра-Брик»; 

– изготовители упаковки для табака и табачных изделий (включая вкладыши для сигаретных пачек); 

– изготовители упаковки для товаров промышленной группы и потребительских товаров (упаковка для косметики, бытовой техники, обложки для тетрадей, книг, папки, коробки для игр и игрушек и т.п.); 

– изготовители упаковки для фармакологических препаратов. 

Ввод в эксплуатацию производства мелованного и немелованного картона позволил даже на начальном этапе достичь положительных финансовых показателей фабрики. За январь –сентябрь объем производства продукции (в фактических ценах) вырос к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза, рентабельность продаж плюс 5,5%. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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