Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда"

Акт ввода в эксплуатацию мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" подписан 1 июня этого года.На первоначальном этапе был освоен выпуск немелованного картона, во второй половине июля получен и мелованный картон. С июня по сентябрь всего произведено почти 9 тысяч тонн картона.В настоящее время специалисты фабрики завершают отладку технологических режимов с целью поэтапного достижения качественных показателей картона и выхода на проектные мощности в 2022 году. Ведется тестирование рынков сбыта и отрабатывается стратегия продаж.Освоение производства мелованных видов картона позволит сократить импорт данной продукции и обеспечить в полной мере потребности пищевой, легкой, медицинской и полиграфической промышленности Республики Беларусь.Основными потребителями данного вида продукции как на рынке Республики Беларусь, так и за ее пределами являются:– изготовители упаковки для продуктов пищевой промышленности (коробки для конфет, печенья, чая и т.п.), в том числе для жидких пищевых продуктов типа «Тетра-Пак» и «Тетра-Брик»;– изготовители упаковки для табака и табачных изделий (включая вкладыши для сигаретных пачек);– изготовители упаковки для товаров промышленной группы и потребительских товаров (упаковка для косметики, бытовой техники, обложки для тетрадей, книг, папки, коробки для игр и игрушек и т.п.);– изготовители упаковки для фармакологических препаратов.Ввод в эксплуатацию производства мелованного и немелованного картона позволил даже на начальном этапе достичь положительных финансовых показателей фабрики. За январь –сентябрь объем производства продукции (в фактических ценах) вырос к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза, рентабельность продаж плюс 5,5%.