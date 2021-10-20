Лукашенко посещает больницы в Боровлянах

О намерении посетить ряд учреждений здравоохранения Александр Лукашенко заявил на прошедшем вчера во Дворце Независимости совещании по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции., – отметил Президент.