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Лукашенко посещает больницы в Боровлянах

Глава государства сегодня посещает две больницы в Минском районе. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Президент ознакомится с организацией оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, в Минской областной клинической больнице – с порядком оказания помощи пациентам с инфекцией COVID-19 в перепрофилированных отделениях.

Фото: БЕЛТА

О намерении посетить ряд учреждений здравоохранения Александр Лукашенко заявил на прошедшем вчера во Дворце Независимости совещании по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

– Буду смотреть именно проблемные больницы, проблемные районы: как там работают врачи и как Министерство здравоохранения, уполномоченные на местах справляются с этими проблемами, – отметил Президент.
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