Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня 4-ю городскую клиническую больницу имени Н. Е. Савченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Здесь Глава государства ознакомился с лечением больных коронавирусом.
Как рассказал Президенту главный врач больницы Вацлав Янушко, всего в клинике 888 коек, 70% процентов из них отданы под ковидных пациентов. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, правда, в меньшем объеме.
"Надо понимать, что кроме ковид-больных хватает и других: и сердечно-сосудистые, и диабетики, и онкология. Поэтому вы правильно делаете, что оказываете помощь людям и по другим болезням, – отметил Александр Лукашенко. – Самое главное – удержаться на этих койках. Нежелательно расширяться".
По мнению Главы государства, не следует передерживать больных в медицинских учреждениях, если они идут на поправку. "Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает. Речь не идет о том, что мы должны выпихивать людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать. По статистике, 0,31% людей (даже процента нет) приходится возвращать обратно. Это хороший показатель. То есть выработана хорошая система, желательно ее удержать, чтобы онкологические койки не перепрофилировать под ковид", – обратил внимание Президент.
Он заметил, что российские медики прогнозируют в своей стране всплеск онкологии в ближайшие годы: на фоне пандемии стало меньше проводиться профилактических мероприятий. "Нам надо за этим вопросом внимательно следить. Население надо обследовать, чтобы мы вовремя выявляли злокачественные опухоли и другие болезни", – подчеркнул Александр Лукашенко.
В октябре 4-ю больницу (терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение) с некоторыми другими клиниками столицы перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19.
Как сообщалось, Александр Лукашенко уже посещал 6-ю городскую клиническую больницу Минска, Витебский областной клинический роддом и Столбцовскую центральную районную больницу.
4-я городская клиническая больница открыта 1 октября 1960 года. Сегодня это ведущее лечебно-диагностическое учреждение, где оказывается помощь в сфере урологии, нефрологии, общей, сосудистой и гнойной хирургии, кардиологии, пластической и эстетической хирургии.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу Минска
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