Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил внести предложения о повышении статуса прокурорских работников. Об этом он заявил сегодня при представлении Андрея Шведа в должности Генерального прокурора Беларуси, пишет БЕЛТА.
– Вывод один: прокуратура должна быть на острие происходящих в стране событий. В связи с этим о статусе прокурора, мы об этом с Андреем Ивановичем (Шведом. – Прим. БЕЛТА) говорили при назначении. Этот статус будет зависеть от вас. Поэтому я сказал, чтобы до Нового года были внесены соответствующие предложения о повышении статуса прокурора. По вертикали, – сказал Президент.
– Но только своим трудом, эффективными мерами, активностью, принципиальностью и инициативой, требовательностью вы можете поднять этот статус. Это должно лежать в основе, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил внести предложения о повышении статуса прокурорских работников
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