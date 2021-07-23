Лукашенко поручил увеличить посевы озимого ячменя

Глава государства на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года заявил, что в Беларуси необходимо увеличить посевы озимого ячменя.
– Сегодня мы имеем урожайность в целом около 33–35 (центнеров с га. – Прим. ред.), а по озимому ячменю – под 50, – отметил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул: многие аграрии-старожилы всегда считали, что ячмень – не такая урожайная культура.
– Если мы технологически вовремя и правильно посеем любую культуру, озимый ячмень, он 50–60 центнеров даст. Слушайте, а что вам надо? Если бы мы имели на всех культурах 50 центнеров урожайность, нам бы вообще ничего не надо было. И нефть не надо, и газ природный не надо… А мы это можем иметь. Поэтому надо увеличивать посевы озимого ячменя. Почему? Потому что к этому времени, к сегодняшнему дню, когда мы втягиваемся в массовую уборку зерновых, озимый ячмень в связи с коротким периодом вегетации уже созрел – и мы его убрали. Будет больше озимого ячменя при пятидесятипроцентной урожайности – мы в шоколаде!
Президент добавил: нужно ко всему прочему технологически соблюсти все процессы.
– И потом. Нас обычно засуха давит к середине июля. Это уже неопасно для озимого ячменя, поскольку он на корню начинает в это время подсыхать. То есть тот период, более благоприятный, который нам отведен, период вегетации – самый важный – попадает как раз тогда, когда нормальная погода. Конец мая – середина июля. Это терпимо, – отметил Александр Лукашенко.
Глава государства рассказал, что лично поручил Управляющему делами Президента и договорился с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем провести на одном из полей соответствующий эксперимент.
– Только с соблюдением срока и технологий, – предупредил Александр Лукашенко. – Нам ничто не мешает это сделать как надо. И мы с вами посмотрим, что мы будем иметь. Это, конечно, поле неплохое по плодородию, но и не самое лучшее. Чуть выше среднего… Мы сделаем соответствующие выводы.
Подобный эксперимент Глава государства посоветовал провести и председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу, а затем сравнить результаты.
– Мне кажется, и для Гомельской области это будет очень важно, – считает Президент. – Там, где всегда подсушивает очень сильно. Но надо технологически правильно все сделать либо вы просто загубите идею.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил увеличить посевы озимого ячменя
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