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Лукашенко поручил усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка

Для того чтобы помощникам Президента можно было расширить полномочия, идет работа по совершенствованию нормативной правовой базы, сообщил Президент на встрече с коллективом Министерства внутренних дел.  Он поручил Государственному секретариату Совета Безопасности, Администрации Президента и Председателю Совета Республики Наталье Кочановой подключиться к этой работе.


 Второй момент, на который обратил внимание Александр Лукашенко, касается предложений по усовершенствованию  нормативной правовой базы по охране общественного порядка:

– Это мы видели на практике. Парламентариям поручено побыстрее внести изменения в законодательство. Эти две работы нам надо выполнить быстро. А ребятам в МВД, ну и в городе, допустим, побыстрее посмотреть, все ли учтено то, что они предложили.

Фото: БЕЛТА
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