Такое поручение Президент дал сегодня, отвечая на вопросы молодежи в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы». В частности, студент 3-го курса истфака БГПУ им. М. Танка Рачаловский Никита попросил у Президента как историка по образованию совета для молодых педагогов: как работать с подрастающим поколением, чтобы воспитать их настоящими патриотами?
– Работать надо всегда честно. Никаких советов я вам здесь дать не могу больше, чем вы знаете, –ответил Александр Лукашенко.
При этом он напомнил, что когда-то по его инициативе был подготовлен учебник по Великой Отечественной войне для вузов. Но этот учебник не сыграл должной роли.
– Если вы, молодежь, на основе того, что создано в советское время, новых фактов создадите достойное учебное пособие о Великой Отечественной войне, это будет величайшая победа, – сказал Александр Лукашенко. – Для студентов что главное? Учебник, он всегда носитель знаний. Я хочу, чтобы у нас был хороший учебник о Великой Отечественной войне. Книга, чтобы мы могли подарить каждому молодому человеку. Это будет очень сильный вклад. Мы можем к этому учебнику добавить и те документы, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть. Если вы решите это сделать, пусть Администрация Президента подключится, организует этот процесс. Если вы способны – сделайте, подключите людей, а мы поможем. Я вам помощник, пока я Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил создать достойный учебник о Великой Отечественной войне
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