Лукашенко поручил проработать возможность выпуска через год партии электробусов МАЗ

Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси.

По словам гендиректора МАЗ Валерия Иванковича, возможность выпуска партии машин (например, 20 штук) позволит существенно удешевить стоимость одной единицы техники:

— Сегодня цена опытного образца электробуса — порядка 420 тысяч евро. При выходе на серийность мы можем снизить ее до 350 тысяч евро. За счет технических решений по коробке передач, по электронике, за счет серийности мы получаем абсолютно конкурентную цену.

Президент потребовал детально просчитать все цифры и рассмотреть возможность к маю 2021 года выпустить партию электробусов для Минска и регионов:

— 10 машин к маю следующего года. Посчитайте аккуратно цены и доложите мне, источники финансирования. Но к 9 мая следующего года 10 машин. Может, 12. Нужно посмотреть все области. Почему только в Минске? И по две машины можно в каждую область, чтобы люди видели, что мы способны это делать. Но за качество отвечаешь головой!

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