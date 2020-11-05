Такую задачу Президент поставил сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. В связи с этим Александр Лукашенко напомнил о вчерашнем телефонном разговоре с Президентом России:
– Там очень серьезная озабоченность (ростом заболеваемости. – Прим. ред.). Он сам предложил: «Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать – продавайте». Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и внесите срочно предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить.
Заняться этим вопросом Президент поручил своему помощнику Александру Косинцу:
– Только «без шума и пыли», подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Потому что это непростое производство, и оно недешевое. И никто никому свое производство не отдает. Это Президент России предложил на дружеских основаниях.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил проработать вопрос об организации в Беларуси производства российской вакцины от коронавируса
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