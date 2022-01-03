Лукашенко поручил продать людям пустующие участки в Минском районе

Такую задачу Президент поставил сегодня, принимая с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина. Глава государства отметил, что сегодня многие хотят переехать в Минск. Но ранее была достигнута договоренность, что столицу нельзя перенаселять, ибо в часы пик столкнемся с теми же проблемами, что в свое время Москва.
– Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск, – сказал Александр Лукашенко. – Мы начали уменьшать количество квадратных метров жилья. Это не значит, что мы свернем вообще строительство жилья в Минске. От этого никуда не денешься, здесь нужны будут и трудовые ресурсы, поскольку крупный промышленный город, и столица все-таки… Но сократить значительно надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей.
Учитывая этот фактор, многие люди приняли решение строиться за кольцевой автодорогой, скупив в деревнях свободные земельные участки. Однако, заметил Александр Лукашенко, таких участков еще достаточно. И если раньше люди не хотели строиться на косогорах или прочих неудобицах, то сейчас эти участки нарасхват:
– Я не понимаю, почему они у вас пустуют, – сказал Александр Лукашенко. – Надо немедленно продать эти участки людям. Не обижая местное население, тех, которые десятилетиями жили в этих деревнях. Ну а потом уже спрашивать и дополнительно какие-то участки, если нам опять же нужны концентрация трудовых ресурсов именно в Минском районе.
Глава государства напомнил, что ранее были определены для Минска соответствующие города-спутники – Дзержинск, Смолевичи, Логойск, Руденск и так далее:
– Там мы будем вести строительство, оттуда легко добраться в Минск. Но мы там и рабочие места создаем и будем создавать. К примеру, Дзержинск (весной я там побуду, посмотрю) должен быть пилотный в области проект. Надо в порядок привести этот городок и, если надо, создать дополнительные рабочие места.
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