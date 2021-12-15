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Лукашенко поручил привести в порядок областную больницу в Витебске

Такую задачу Президент поставил сегодня на встрече с активом Витебской области. Александр Лукашенко, в частности, поинтересовался у руководства региона, чего не хватает областной больнице?


– Не хватает современного оборудования, надо увеличить количество реанимационных коек, – последовал ответ.

Александр Лукашенко поручил новому губернатору Александру Субботину произвести все необходимые расчеты и в следующем году представить их для принятия решения:

– Областная больница должна быть областной. Если не будет областной больницы, как лечить людей? У нас по областным больницам уже проблем практически нет. Если у вас такая отсталость и дремучесть – это никуда не годно. Как вас еще люди терпят? Будем напрягаться и закупать оборудование.

Фото: БЕЛТА
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