Лукашенко поручил привести в порядок областную больницу в Витебске

Такую задачу Президент поставил сегодня на встрече с активом Витебской области. Александр Лукашенко, в частности, поинтересовался у руководства региона, чего не хватает областной больнице?
– Не хватает современного оборудования, надо увеличить количество реанимационных коек, – последовал ответ.
Александр Лукашенко поручил новому губернатору Александру Субботину произвести все необходимые расчеты и в следующем году представить их для принятия решения:
– Областная больница должна быть областной. Если не будет областной больницы, как лечить людей? У нас по областным больницам уже проблем практически нет. Если у вас такая отсталость и дремучесть – это никуда не годно. Как вас еще люди терпят? Будем напрягаться и закупать оборудование.
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