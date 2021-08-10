Глава государства Александр Лукашенко поручил Правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности со стороны США, Великобритании и Канады.
"Глава государства поручил Правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", – сказала пресс-секретарь.
Фото: БЕЛТА