Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко поручил Правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка

Лукашенко поручил Правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка

Глава государства Александр Лукашенко поручил Правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности со стороны США, Великобритании и Канады.


"Глава государства поручил Правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", – сказала пресс-секретарь.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы