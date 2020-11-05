Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19

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, – сказал Глава государства.По его словам, персональную ответственность за работу этих региональных штабов и результаты должны нести губернаторы и помощники Президента. Помогать им будут лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты.Александр Лукашенко перечислил, кто будет отвечать за каждый из регионов.отвечает председатель Гродненского облисполкома и бывший министр здравоохранения, – поручил белорусский лидер.(председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. – Прим. БЕЛТА),(Владимиру Каранику. – Прим. БЕЛТА)(главврач Брестской областной клинической больницы и ректор Гродненского государственного медицинского университета. – Прим. БЕЛТА)", – добавил Президент.(ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, завкафедрой инфекционных болезней этого университета Валерий Семенов и главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева. – Прим. БЕЛТА), – перечислил Глава государства.(губернатор Витебской области. - Прим. БЕЛТА)– ректор Гомельского государственного медицинского университета, – сказал Президент.– член Совета Республики Национального собрания, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларусии заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы № 1(помощник Президента и врач по образованию Александр Косинец. – Прим. БЕЛТА),(соответственно, главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко и Дмитрий Данилов – профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. – Прим. БЕЛТА).(главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Ирина Абельская. – Прим. БЕЛТА).отвечают председатель Совета Республики Национального собранияи исполняющий обязанности министра здравоохраненияГруппу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, имеющий почетное звание "Народный врач Беларуси".