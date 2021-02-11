Об этом Президент заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании. Что касается ценообразования, Глава государства напомнил о ранее принятом решении о том, что, к примеру, тарифы на ЖКУ должны расти не более чем на пять долларов в эквиваленте:
– Но в магазинах же – разбой. Несмотря на то что мы подключили профсоюзы и депутатов, люди жалуются. Обратите на это особое внимание.
Президент также настаивает на том, что надо уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске, чтобы равномерно распределять производительные силы по стране:
– Мы перенаселили Минск, поэтому пошли по пути создания городов-спутников. Построим там современные не только автомобильные дороги, но и железные, запустим электрички, чтобы люди могли там жить и в течение 20–30 минут, максимум 40 приехать в Минск на работу. Именно в этом направлении надо думать и развиваться.
Тем же, кто хочет строить частное жилье, Александр Лукашенко предложил практически бесплатно передавать свободные участки земли в деревнях, подчеркнув, что это очень дорого ценится, а скоро будет цениться еще больше.
В числе среднесрочных задач, которые важно решить к 2025 году, Глава государства назвал обеспечение людей чистой питьевой водой:
– Мы за эту пятилетку Минск полностью обеспечим питьевой водой из подземных источников. В стране будет построено 800 станций обезжелезивания и 300 водозаборных скважин. Таким образом, мы уйдем от потребления из открытых источников воды. Это главный залог нашего здоровья.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
983
Лукашенко поручил обратить внимание на ценообразование, развитие городов-спутников и обеспечение чистой питьевой водой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: