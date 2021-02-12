Такое поручение Президент дал сегодня, выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании. Глава государства предупредил, что в отношении тех, кто позволял себе вольницу с ценами, будут приняты очень серьезные решения.
– Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. Установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, мы будем шутить с лекарствами, уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет! – заявил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил навести порядок с ценообразованием в аптеках
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