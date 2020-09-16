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  2. Лукашенко поручил МИД адекватно отвечать на санкции и новые вызовы

Лукашенко поручил МИД адекватно отвечать на санкции и новые вызовы

Об этом Президент заявил на встрече с политическим активом страны:
 

– В сфере внешней политики Министерству иностранных дел адекватно отвечать на привычные нам санкции и новые вызовы.

 По словам Александра Лукашенко, за последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей:
 
– Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того, дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность! Надеемся на благоразумие Старой Европы, которая обуздает свои излишне ретивые окраины. Нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают.
 


Глава государства отметил, что следует наращивать усилия в тех регионах, где нас ждут и понимают:
 
– Именно с ними связан выход из пандемийного кризиса. Это прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН – Россия и Китай, страны СНГ, быстрорастущие государства Центральной Азии. На международных площадках, в первую очередь ООН, приложить усилия по доведению реального положения дел в Беларуси и роли гегемонов в неудавшейся попытке «цветной революции» в нашей стране.

Президент поручил союзникам Беларуси и всем иным предоставить информацию, вскрывающую суть новой генерации «цветных революций».
 
– Главная задача – за политическими авантюрами и продажной риторикой постоянно меняющихся элит не потерять братский народ Украины. Все поправимо – экономика, товарооборот, дипломатические отношения, но духовная связь наших народов не должна дать трещину.
 


По словам белорусского лидера, предстоит много работы:

 – Я уже говорил, что система держится на преданных своей стране людях. Последние месяцы показали, что таких абсолютное большинство. И даже не Президенту, а государству и народу есть на кого опереться в это непростое время. Убежден, что вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить наше независимое будущее.

Фото: БЕЛТА
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