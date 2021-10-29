Лукашенко поручил более активно развивать производство электробусов

Такое поручение Глава государства дал во время посещения нового производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда". Президенту предложили проехать по территории предприятия на электробусе производства МАЗ. Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался перспективами данной техники, на что вице-премьер Юрий Назаров ответил, что они огромнейшие.



Глава государства подчеркнул, что нужно делать все необходимое, чтобы быстрее и в нужных объемах производить такие автобусы и поставлять заказчикам:



– Это очень важно для нас – занять рынок.



Отдельно был затронут вопрос площадей для сборки. В этом плане возможно создание дополнительных площадок, но, обозначил Александр Лукашенко, нужно рационально задействовать мощности и на самом МАЗе – если, например, снизилось производство и продажи грузовиков, то надо занимать площади и делать автобусы.