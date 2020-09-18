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  2. Лукашенко поручил активнее работать над экспортом строительных услуг

Лукашенко поручил активнее работать над экспортом строительных услуг

Об этом Президент заявил сегодня при посещении ОАО "МАПИД". В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на строительство объектов в России, где не хватает строителей:
 

– Это наши перспективы. Там надо строить. У них нет строителей.

Глава государства обратил внимание, что сейчас в России активно реализуются различные проекты, где могут быть востребованы белорусские строители. Об этом лидеры двух стран говорили и во время недавних переговоров в Сочи. Один из крупных проектов – строительство космодрома Восточный в Амурской области.
 


– Путин мне на переговорах сам говорил: «Нам нужны строители». Это хороший объект (космодром Восточный. – Прим. ред.), он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги, – сказал Александр Лукашенко.

К слову, география экспортных связей ОАО «МАПИД» расширяется. Сегодня в портфеле заказов предприятия – социальные объекты в России, Литве и Латвии. Ведутся переговоры по строительству «Белорусского квартала» в Нижнем Новгороде.

Фото: БЕЛТА
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