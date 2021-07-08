Лукашенко: попытки лишить Беларусь суверенитета продолжаются

Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить Беларусь суверенитета и навязать ей внешнее управление. Президент заявил об этом во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. При этом Александр Лукашенко сделал такой акцент:



–Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось. Печальнее всего, как я уже отмечал, что это происходит в год 80-летия начала самой кровавой войны в истории нашего народа.



Тем не менее Минск всегда занимал и занимает конструктивную позицию:



– Сегодня мы готовы к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели, чтобы воевать. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей. Свою землю. Мы большего ничего не хотим.



Глава государства отметил, что Беларусь не скрывает, что у нас есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на наших западных рубежах:



– С этой целью развиваем военную организацию государства, основу которой составляют Вооруженные Силы. Белорусская армия, мобильная и хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб.



Глава государства обратил внимание на то, что даже наши оппоненты признают, что в Беларуси одна из сильных армий региона:



– Разумеется, ее главная ценность – это люди. Генералы, офицеры, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси, является и профессией, и смыслом жизни. Это относится к представителям всех силовых ведомств.



Президент подчеркнул:



– Жесткую проверку на прочность мы все прошли летом-осенью прошлого года. И она показала, что созданная национальная система безопасности выдержала испытание. Люди в погонах, проявив мужество, стойкость, верность присяге нашему народу, выстояли.



Глава государства акцентировал внимание на особенностях текущей военно-политической ситуации:



– Мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне. Она начнется изнутри. Начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей концепции национальной безопасности.



Президент был откровенен:



–Вы должны знать. И я, понимая это в прошлом году, ни от кого – ни от военных своих, ни от граждан Беларуси, ни от мирового сообщества – не скрывал: если нужно – будет мною отдан приказ о подключении к наведению порядка внутри страны военных. И должен вам прямо сказать, что военные в прошлом году зарекомендовали себя хорошо. Точно так, как и другие силовые структуры.