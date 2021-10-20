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  2. Лукашенко пообещал медикам Минской областной больницы содействие в решении жилищного вопроса

Лукашенко пообещал медикам Минской областной больницы содействие в решении жилищного вопроса

Об этом Президент заявил сегодня, общаясь с трудовым коллективом Минской областной клинической больницы. Глава государства отметил: 


– Вокруг меня, где я живу, есть несколько участков. Один вы заняли, надо посмотреть и другие. 
 
При этом Александр Лукашенко добавил, что квадратный метр такого жилья должен быть не дороже бюджетного жилья в Минске.


Среди других вариантов, озвученных Главой государства, – выделение земли непосредственно возле Боровлян:
 
– Даже подъезжая сюда, я так глазом прикинул, посмотрел и думаю: ну, если уж речь зайдет о строительстве какого-то жилья, то мы посмотрим где-то лесные массивы. Можем немножко подрезать и «посадить» там дом.

Фото: БЕЛТА
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