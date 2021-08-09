Лукашенко — полякам: вы что, на колени нас поставите? Никогда в жизни!

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Президент подчеркнул, что разговоры уже идут, с определенными людьми. Например, Александр Лукашенко рассказал, что недавно поляки предложили Беларуси в рамках гуманитарной помощи вакцины фирмы AstraZeneca.Он также рассказал, как недавно в Гродненской области встречался с бизнесменами, в том числе польскими, и зашла речь о том, что один из них хочет построить на территории Беларуси фабрику, вложив 80 млн долларов.Лукашенко припомнил заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что белорусские выборы были сфальсифицированы.При этом Президент отметил, что Польше не стоит лезть в дела Беларуси:Он призвал нормализовать отношения, отметив, что польское руководство знает, что для этого надо. При этом Президент подчеркнул, что выдвижение дополнительных условий для него является неприемлемым.