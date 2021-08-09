Лукашенко — полякам: вы что, на колени нас поставите? Никогда в жизни!

Отвечая на вопрос польской журналистки Агнешки Пивар из небольшой газеты Mysl Polska об улучшении польско-белорусских отношений, Александр Лукашенко отметил, что делает все, чтобы эти отношения были хорошими. В ходе "Большого разговора с Президентом" белорусский лидер подчеркнул:
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– Но вы решили, что будет по-другому. И взяли под козырек все то, что вам ЦРУ сказал, и сделали. Так что вы думайте, что делать для улучшения отношений. Я готов на все – на любые разговоры.
Президент подчеркнул, что разговоры уже идут, с определенными людьми. Например, Александр Лукашенко рассказал, что недавно поляки предложили Беларуси в рамках гуманитарной помощи вакцины фирмы AstraZeneca.
– И я в принципе согласился, чтобы дать людям выбор. Если хотите – прививайтесь китайской, хотите – российской, хотите – белорусской, хотите западную – пожалуйста.
Он также рассказал, как недавно в Гродненской области встречался с бизнесменами, в том числе польскими, и зашла речь о том, что один из них хочет построить на территории Беларуси фабрику, вложив 80 млн долларов.
– Мы готовы работать на общих условиях, без всяких привилегий с польскими бизнесменами. Мы их поддерживаем.
Лукашенко припомнил заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что белорусские выборы были сфальсифицированы.
– Слушайте, он даже 51% процента не набрал у себя в стране. Вся Польша тогда вспыхнула. Но в "вашингтонском обкоме" решили – быть посему, и все утихомирились.
При этом Президент отметил, что Польше не стоит лезть в дела Беларуси:
– Сказали два слова – и хватит. Нам же жить вместе. И там в Америке оценят: все-таки два слова сказали. И здесь не будут против вас. Судьба наша такая. Мы находимся в центре Европы, на пересечении многих интересов. Вы что, на колени нас поставите? Никогда в жизни!
Он призвал нормализовать отношения, отметив, что польское руководство знает, что для этого надо. При этом Президент подчеркнул, что выдвижение дополнительных условий для него является неприемлемым.