Лукашенко: польские пограничники обращаются к белорусам – давайте дружить

Об этом Глава государства заявил сегодня в ТЛЦ «Брузги», общаясь с журналистами и говоря о том, что польские власти убрали с границы пограничников и заместили их военными. Президент Беларуси пояснил:
– Там уже конфликты, трения начались. Конечно, это обидно для пограничников… Но сейчас их уже потихоньку возвращают на границу. И те пограничники уже на русском языке обращаются к белорусам: давайте жить как раньше, давайте дружить, давайте охранять границу, как когда-то охраняли.
Ответ Александра Лукашенко:
– Мы не против – давайте, но вы делайте в этом направлении шаги. Что же вы выбрасываете людей? Это что, скотина какая-то? Ну мерзкие, пакостные! Ну разве можно над людьми издеваться?! Две тысячи человек – разве это проблема? Никакой проблемы. Неплохие люди, возьмите их к себе.
Фото: БЕЛТА