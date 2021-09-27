Лукашенко: Польша, Литва и Украина вводят в заблуждение мировое сообщество

Об этом Президент заявил, заслушав доклад об обстановке на государственной границе. Касаясь темы миграционного кризиса, Александр Лукашенко отметил:



– Сложная обстановка, и это усугубляется еще и действиями наших коллег – пограничников в сопредельных государствах. Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями (а твердят они с самых высоких трибун) решили они ввести в заблуждение все мировое сообщество.



В этом контексте Глава государства обратил внимание на явно скоординированные выступления представителей соседних государств на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Президент обратил внимание на то, что давление во многом исходит со стороны Польши:



– Ясно, что такое Польша в Евросоюзе. Под зонтиком американцев находятся, они проблем Евросоюзу доставляют не меньше, чем нам – руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы вот выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза. Мы знаем, что все это чепуха. Не единственный раз сказано. Вы позвали туда так называемых мигрантов – забирайте. Вы разорили эти страны. Вы первопричина того, что люди бегут оттуда, от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там.



Александр Лукашенко обратил внимание на то, что он уже не раз подчеркивал:



– Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в Европейский союз народу. Валом идут, и это все организовано соответствующими людьми. Которые организовывают этих людей (мигрантов. – Прим. ред.), финансируют отчасти этих людей, в самолеты (сажают. – Прим. ред.), они летят сюда. Они пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там у них в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят, которые их принимают и отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти Великобританию. Для них границ нет. И вот это звенья этой цепи, по которой идут эти мигранты. В том числе и через Беларусь.



Глава государства напомнил о своей принципиальной и открытой позиции:



– Я уже открыто сказал: вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну. И вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? В открытую сказал, что так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или Литве.



Между тем к мигрантам Запад относится с крайней жестокостью:



– Для устрашения этих бедолаг-мигрантов, которые хотят получить убежище в странах Евросоюза, люди в военной форме (ясно кто, мы это видим: и полиция, и погранвойска, уже армию подключили) силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных. Порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. Ну а нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе!