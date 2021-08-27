Лукашенко: Полесье – это соль белорусской нации, здесь истинные белорусы живут

Об этом Глава государства заявил на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса.
- Вы знаете мое отношение к полешукам. Полесье – это соль белорусской нации. Здесь истинные белорусы живут. Как бы кому-то не нравилось, но настоящий белорус здесь, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Где бы я ни бывал, что бы я ни думал, даже проснувшись ночью, я представляю Мозырь и Пинск. А между ними – прекраснейшая территория, объединенная Припятью. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе.
Говоря о том, что в последнее время было сделано непосредственно для Петрикова, Президент вспомнил и о других полесских городах. В первую очередь – о Житковичах:
- Казалось бы, непромышленный районный центр. Прекрасный город! Я был совсем недавно там, когда мы закончили благоустройство. Он меня удивил. Если, конечно, за два года они не испортили этот город. А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси. Полоцк, Туров… Туда приятно приехать. Прекрасные земли вокруг. Петриков как-то выпадал из этой когорты. А сейчас приятно в город приехать. Да, еще не все сделано. Вы понимаете, что нам надо было эту махину построить, вкладывать деньги здесь для того, чтобы создать рабочие места. Их будет полторы тысячи.
Один только Александра Лукашенко волнует момент: а не переманит ли комбинат рабочую силу прежде всего из сельского хозяйства?
- Сюда поехали работать люди от Бреста до Гомеля. И из Минска поехали люди, и из Солигорска… Особенно специалисты… Поэтому, да, создали очень хорошие рабочие места, где можно зарабатывать хорошие деньги, но получили другую проблему – нехватку рабочих рук вокруг. Нужны украинцы здесь. Нам очень нужны сейчас люди. Нам нужны рабочие руки. И не только в сельском хозяйстве, - сказал Президент. - Поэтому замысел был такой, чтобы развить Припять, развить полесский этот край. И вот эта жемчужина, которую мы строили в течение десяти лет, сейчас складывается в тот замысел. И это не конец. Мы будем продолжать и дальше работать.
Александр Лукашенко подчеркнул: на благоустройство Петрикова выделено 50 миллионов рублей, обновлена почти вся его инфраструктура.
- Основа города приведена в порядок. Она новая. Ну а дальше надо шевелиться всем. Хотите вместе построить коллективный дом, как сейчас вы это делаете – стройте. Хотите частный? Слушайте, такая территория! Свобода! – отметил Александр Лукашенко. - Украинцам на севере, и нам на юге здесь, в Беларуси, повезло. Огромнейшие болота расположены здесь и Припять. Это самый лучший воздух! А что больше надо в этом обезумевшем и загрязненном мире?
Для работников ГОК, отметил Глава государства, построены 13 домов, до конца года сдадут еще три:
- Фактически тысячу человек получили жилье. Первого сентября для детишек распахнет двери замечательный современный детский сад, мы его называем центр. Только рожайте! Это будут самые развитые дети. Таких центров в мире больше никто не создает. Только у нас в так называемой «социалистической» Беларуси. Пускай называют, как хотят, но детишки у нас будут учиться во дворце. Таких центров мы и в Беларуси насчитали немного.
Фото: БЕЛТА