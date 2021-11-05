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  2. Лукашенко похвалил губернатора Могилевщины за развитие социальной сферы

Лукашенко похвалил губернатора Могилевщины за развитие социальной сферы

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц доложил Александру Лукашенко о реконструкции других объектов здравоохранения, в частности, районных больниц и областного онкологического диспансера. Президент ко всему прочему поинтересовался состоянием больниц в Кричеве и Костюковичах – крупных промышленных центрах на юго-востоке Могилевской области.


– Надо приводить в порядок, потому что это опорные больницы, – добавил он.

Их модернизация, отметил Леонид Заяц, должна завершиться к 2023 году.

За темпы и масштабность реконструкции социальной сферы Александр Лукашенко губернатора похвалил.

– Один недостаток, что ты такой уж темп взял в социальной сфере, что экономика в Могилеве может не выдержать. Наверное, ухватился за все эти точки, которые не достроены были и которые думали построить. Притом на солидном уровне это все сотворил, – добавил Президент.

Фото: БЕЛТА
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