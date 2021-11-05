Лукашенко похвалил губернатора Могилевщины за развитие социальной сферы

– Надо приводить в порядок, потому что это опорные больницы, – добавил он.



Их модернизация, отметил Леонид Заяц, должна завершиться к 2023 году.



За темпы и масштабность реконструкции социальной сферы Александр Лукашенко губернатора похвалил.



– Один недостаток, что ты такой уж темп взял в социальной сфере, что экономика в Могилеве может не выдержать. Наверное, ухватился за все эти точки, которые не достроены были и которые думали построить. Притом на солидном уровне это все сотворил, – добавил Президент.

