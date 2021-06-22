Об этом Глава государства заявил, выступая в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Президент обратился к соотечественникам с такими словами:
– Мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость. Помните, белорусы! Не только то, что мы говорим, но даже то, что мы думаем, они видят там, с небес, и слышат. Помните об этом! Я сегодня это говорю, понимая, что они нас слышат, они должны понимать, что они не зря погибли.
Это святое воинство, убежден Александр Лукашенко, и сегодня помогает нам беречь родную Беларусь:
– Помогает прежде всего примером несгибаемой стойкости, мужества и самоотверженности, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы славим подвиг нашего народа, чествуем ветеранов и скорбим о погибших. Склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните, эта память священна и незыблема. И пока она есть эта память у нас, мы будем жить. Жить всегда достойно. Жить не на коленях. Так есть, так должно и так будет всегда!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: пока у нас есть память, мы будем жить – достойно и не на коленях
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