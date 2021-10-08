Лукашенко: пока показатели развития торговли и общественного питания Белкоопсоюза складываются ниже среднереспубликанского уровня

Об этом Глава государства заявил во время выступления на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
Президент отметил:
– Пока показатели развития торговли и общественного питания Белкоопсоюза складываются ниже среднереспубликанского уровня. Прирост розничного товарооборота потребкооперации за истекший 2020 год составил 95,3 процента. В целом по республике – 102,1 процента. Вы отстали на 7 пунктов. Это очень много. Конкуренты не стоят на месте.
При этом, обратил внимание Александр Лукашенко, преобладание продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота также остается проблемой:
– В прошлый раз я поручал довести долю непродовольственной продукции хотя бы до 20 процентов. Не выполнено! Вы просто болтаетесь на уровне 10–12. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел. Нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой. Вы торгуете на 90 процентов белорусскими товарами. Все наши производители этих товаров известны. Объединяйтесь с ними и проводите акции, распродажи. Как на ежегодных сезонных ярмарках в сентябре–октябре. Эту традицию мы недавно возродили, и население ее прекрасно восприняло. Если в этом вам нужна будет помощь – мы подтолкнем ваших партнеров.
Не менее остро, подчеркнул Президент, стоит задача повышения качества обслуживания. Индикатором проблемы, по его словам, служит постепенная утрата позиций на внутреннем потребительском рынке:
– В розничном товарообороте ваш удельный вес за последние пять лет (с 2016 по 2020 год) упал почти в два раза (с 7 до 3,9 процента). В этом году такая же негативная тенденция сохраняется. Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске. Ведь привезти товар сразу в один торговый объект и снять прибыль несложно. А вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет.
Но и здесь, считает Глава государства, есть решения:
– Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет- и электронная торговля. За последний год, по данным Белстата, продано товаров через эту систему на 1,1 миллиарда долларов. Этот сегмент рынка растет в среднем по 20 процентов в год.
Президент допустил, что не каждый пожилой человек может самостоятельно заказать товары через интернет, но при этом заметил, что им могут помочь и их дети.
– Начните это. Начните не в ущерб себе и посмотрите. И для меня будет важно как для экономиста, который привык верить конкретным фактам. Посмотрим, что получится в результате этого вашего эксперимента в Белкоопсооюзе. Вы должны знать, что у нас интернетом пользуются почти 8 миллионов человек. Если вы будете работать в Минске – вы точно будете конкурировать, – высказал мнение Александр Лукашенко. – Везде надо шевелиться, чтобы заработать копейку. Где-то меньше, где-то больше, где-то в убыток сработаете, где-то с прибылью большой – и в среднем вы получите нормальный результат.
Фото: БЕЛТА